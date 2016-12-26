تتويج مغربية بلقب ملكة جمال الكون

المصدر: تونس- إرم نيوز

توّجت الدورة 91 من المسابقة العالمية لملكة جمال الكون، أمس، المغربية جيهان سلامة باللقب، واختارت اللجنة المتسابقة الينا سولفارز من استونيا وصيفة أولى ، و كيارا فانرفان من لكسمبورغ وصيفة ثانية.

وعبرت الفائزة عن سعادتها برفع راية المغرب في إحدى أكبر المسابقات في العالم، كما دعت جميع المغاربة لزيارة تونس لأنها بلد جميل.

التظاهرة التي تأسست سنة 1952 تحت اسم ملكة جمال العالم وتحول اسمها لملكة جمال الكون سنة 1998 يتابعها سنويا 600 مليون مشاهد ، ويعتبر تونس أول بلد عربي يحتضنها.

وشارك في هذه الدورة 15 بلدا، تحت رعاية وكالة عروض الموضة التونسية “روشكا تونس”، بعد اتفاق في تركيا مع رئيس المنظمة العالمية لملكة جمال الكون رسيم أيدين.