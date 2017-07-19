أب مصري يدفع حياته ثمنًا لغيرته على ابنته

أقدم شاب مصري على قتل جاره الخمسيني، اليوم الأربعاء، بعد أن طعنه عدة طعنات بواسطة سكين مطبخ في رقبته، بمنطقة “بولاق الدكرور” في مدينة الجيزة.

وكان المغدور قد وجه اللوم للقاتل، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، نتيجة معاكسته ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا بشكل مستمر، قائلًا له: “عارف لو عملت كده تاني مش هيحصلك طيب”، لينتهي الأمر بدفع الأب رمضان حياته ثمنًا لغيرته على ابنته.

ولم يلقَ في البداية المغدور حتفه جراء طعنه بالسكين، فبعد أن ضربه القاتل ولاذ بالفرار، تمكن الجيران من إسعاف المصاب، وربطوا مكان الجرح لوقف النزف ونقلوه إلى منزله مصابًا، لكن بعد ساعة أصيب رمضان بحالة تشنج، ما دعا الأسرة للذهاب به إلى مستشفى بولاق الدكرور لإسعافه، لكنه وصل متوفى.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، حيث قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، مع استمرار سماع أقوال الشهود، وإحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأنها قبل التصريح بدفن الجثمان.