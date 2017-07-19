خليجية تستدعي الجن كي يجلبوا لها عريسًا

ألقت جمارك الإمارات على حدود سلطنة عمان، القبض على خليجي إثر ضبط أحراز وأحاجي سحرية داخل حافظة نقوده، أثناء تفتيشه في المركز.

وفي التحقيقات، وفقًا لموقع “آراء الإخبارية”، أنكر المتهم ملكيته لهذه التعاويذ السحرية، مؤكدًا أنها تعود لشقيقته التي تم القبض عليها.

وبمواجهة شقيقته، أقرت بملكيتها للمضبوطات داخل حافظة النقود، وبأن السيارة التي كان يستقلها شقيقها وتم ضبط الأحراز بها، هي الأخرى مملوكة لها. وأنها وضعت هذه التعاويذ داخل حافظتها وسيارتها لتسريع الزواج، خاصة أنها فتاة في العقد الثاني من عمرها، وكانت تستدعي أسماء الجن الواردة في التعاويذ لمساعدتها على تسريع زواجها.