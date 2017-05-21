بحريني ستيني يستولي على مليوني دينار بالاحتيال على خليجي

استولى ستيني بحريني على مليوني دينار من رجل خليجي كان قد تمكن من الاحتيال عليه بإيهامه بأنه يمتلك قطعة أرض، تمكنه المشاركة في استثمارها بتحويلها إلى فندق.

وأفادت صحيفة “الأيام” بورود بلاغ بالواقعة من مكتب محاماة بوكالته عن المجني عليه وهو خليجي، والمتضمن قيام المتهم بخيانة الأمانة والاستيلاء على مليوني دينار من المجني عليه، حيث قدم المتهم أوراقاً منسوب صدورها زورًا إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري تفيد بملكيته قطعة أرض، وعرض على الخليجي المشاركة في استثمارها وبناء فندق 4 نجوم عليها.

وأضافت الصحيفة أن الخليجي أقنعه أن لديه علاقات طيبة ومميزة مع المسؤولين في الدوائر الحكومية، وفي ضوء ذلك الاتفاق، قام الشاكي بإبرام عقد اتفاق معه بتاريخ 5 يناير 2010، على أن يقوم المتهم بتخليص جميع الإجراءات الخاصة بترخيص الفندق.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة في البحرين تأجيل القضية لجلسة 12 يونيو لندب محامٍ للمتهم.