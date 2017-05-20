بالفيديو والصور.. يقتل صديقته بـ 6 رصاصات أمام زملائها في العمل  

أقدم شاب تايلاندي على قتل صديقته السابقة بـ 6 رصاصات أطلقها في مكان عملها شرق البلاد، قبل أن تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه لاحقا.

وكان “بادين بونغبي”(28 عاماً) على علاقة مع “باباتسارا ميرتباكدي” (26 عاما) لمدة عامين، ولكنه استشاط غضباً عندما انفصلا الشهر الماضي.

ويظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية الرجل وهو يدخل المكتب في شركة التأجير التي تعمل بها الضحية بشانتابوري، قبل قيامه بإطلاق النار وسط حالة من الذعر بين زملائها.

وكان القاتل قد أطلق وابلاً من الرصاص قبل الاقتراب من مكتبها، وقتلت “باباتسارا” بعد أن أصيبت بالرصاص في رأسها ورقبتها وصدرها.

كما التقطت كاميرات المراقبة لحظة القبض على المجرم عند محاولته حزم أمتعته والهرب.

وقالت شرطة شانتابوري إنها عثرت على الضحية غارقة في دمائها، وتحفظت على العيارات النارية الفارغة التي أطلقت من مسدس 9 ملم.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فقد تم القبض على بادين في منزل أحد الأقارب وهو يستعد للهروب، مشيرة إلى أن الغيرة هي السبب الرئيس للجريمة.