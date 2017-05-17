قلّد عادل إمام في “العراف”.. اعتقال خمسيني مصري في 98 قضية احتيال

بعد أن سار لسنوات على نهج الفنان عادل إمام في مسلسل “العراف”، اعتقلت السلطات الأمنية المصرية رجلاً خمسينياً سبق أن تورط في 98 قضية نصب، بعد أن انتحل صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية ليحقق مبالغ مالية ضخمة مستخدمًا بطاقات شخصية مزورة إلى جانب قيامه بإرهاب الموظفين والعاملين.

وبدأت القضية بورود معلومات لأجهزة الأمن تفيد بقيام أحد الأشخاص بالتردد على العديد من المصالح الحكومية والوزارات المختلفة، منتحلًا صفة مستشار في إحدى الجهات السيادية وطلبه لأمور مخالفة للقانون أحياناً، ليلجأ إلى إرهاب الموظفين بوظيفته التي يعمل بها.

وكشفت التحريات التي قامت بها إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن المتهم ” ع. ع” 58 عاماً، حاصل على دبلوم، ومقيم في القاهرة، وسبق اتهامه وتحرير محاضر وقضايا ضده في 98 قضية شيكات دون رصيد واحتيال وتبديد ومخدرات واعتداء على أشخاص.

وتحفظت قوات الأمن على عشرات البطاقات المزورة التي يستخدمها لإيهام الأشخاص أنه يعمل في عدة وظائف حساسة منها “مستشار إعلامي – صحفي – دبلوماسي – عضو منظمة دولية – ضابط مخابرات…إلخ”.

وضُبِطَ مع المتهم عدد كبير من شهادات الدكتوراه والبطاقات الشخصية بألقاب ومسميات وظيفية مزورة، علاوة على قيامه بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بصورته واسمه ولقب مستشار دكتور، حيث أحيل للنيابة العامة بالقاهرة التي قررت حبسه على ذمة القضية.