لماذا يتهافت الألمان على شراء الخزائن الحديدية؟

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

ارتفع عدد الألمان الذين يقبلون على شراء خزائن حديدية لحفظ أموالهم، في ظل ازدياد جرائم السطو والسرقة في البلاد منذ وصول اللاجئين إليها.

وقال فولفجانغ ماير، مندوب شركة “هانزا تريزور” المتخصصة في تصنيع وبيع الخزائن الحديدية، ومقرها مدينة بريمن، إن “الشعور بالخوف وانعدام الحماية يدفعان الألمان لشراء خزائن حديدية للحفاظ على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة”.

وأضاف ماير في تصريح لموقع “sputniknews” الفرنسي نشر أمس السبت، أنه “مع بداية الأزمة مع المهاجرين في ألمانيا، ازداد الطلب على شراء هذه الخزائن بنسبة 20-25%”.

وأوضح أن هذا الارتفاع في شراء الخزائن الحديدية خلال العامين الماضيين يعود إلى “السرقات التي يتم ارتكابها من خلال اقتحام المنازل للسرقة في ألمانيا”، وفقًا لقوله.

وبعد أن كانت ألمانيا من أكثر الدول أمناً وأقلها جريمة، أصبحت تحتل المراتب الأولى في نسبة الجريمة بين دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تقارير صحفية.