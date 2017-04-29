بالصور.. قنينة عطر تتسبب باعتقال سعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، القبض على مواطن سعودي سخر من إحدى دوريات الأمن بالتقاط صورة لعطر يشبه قارورة خمر بالقرب من سيارة للشرطة، وقام بتسجيل مصور للواقعة على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات“.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة الرياض: إنه من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد شخص نشر صورة عبر “سناب شات”، لصندوق به ‏زجاجة عطر شبيهة بصندوق زجاجة مسكر أجنبي بالقرب من دورية أمنية تابعة لمحافظة حوطة سدير، أثناء تواجدها في محطة وقود في ‏المحافظة، وعلى غفلة من قائدها.

وأضاف، أن دوريات محافظة حوطة سدير تمكنت من تحديد هوية صاحب ‏الحساب، وتم ضبطه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة.