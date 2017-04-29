بالفيديو.. لص جريء وموظف بليد في “أغرب” سطو مسلح

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

وثقت كاميرا مراقبة بأحد المطاعم الأمريكية، عملية سطو مسلح تضمنت مشهدًا غريبًا وغير معتاد في غالبية عمليات السطو المسلح، حيث اتسمت العملية بجرأة غير معتادة من اللص وبرود غير اعتيادي من الضحية.

وسجلت الكاميرا في أحد فروع سلسلة مطاعم ” Jimmy John’s” بمدينة كانساس الأمريكية، تفاصيل عملية السطو المسلح التي بدا فيها اللص بوجهه الحقيقي دون أي غطاء أو قناع، حيث دخل إلى المطعم وحاور موظف الطلبات لعدة دقائق، قبل أن يخرج مسدسًا من جيبه بعدما أوهم الموظف أنه سيخرج النقود.

وكانت ذروة المفاجأة، التي لم يتوقعها اللص نفسه، في الهدوء الشديد الذي أظهره الموظف رغم السلاح الموجه إليه، حيث قام الضحية بخلع القفازات من يديه، ثم أفرغ محتويات صندوق النقود الخاص بالمطعم من محتوياته الورقية وحتى المعدنية، وأعطاها كلها للمجرم.

ويظهر في أحد مشاهد الفيديو، الذي بثته شبكة أخبار” Fox 4 KC “، السارق مشهرًا سلاحه مباشرة إلى رأس أمين الصندوق، فيما قالت شرطة مدينة كانساس من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” إنها “اعتقلت المشتبه به بمساعدة الجمهور”.