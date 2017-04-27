مصري يوجه طعنات لعمته بعد رفضها استمرار علاقتهما الجنسية

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

وجه طالب مصري عدة طعنات إلى عمته بعد أن رفضت استمرار علاقتها الجنسية غير الشرعية معه، وتوقفها عن إعطاء المال له كما جرت العادة بينهما لأكثر من عام.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بلاغًا يفيد بإصابة ربة منزل في أواخر العقد الرابع من العمر، بطعنات نافذة في البطن وذلك بعد نقلها على يد جارتها للمستشفى لتلقي العلاج، وبدورها أخطرت المستشفى رجال الأمن لاتخاذ اللازم.

وبانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي للمستشفى وسماع أقوال المجني عليها وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن ربة المنزل تلقت عدة طعنات على يد طالب في منتصف العقد الثاني من العمر ثم تبين أنها عمة المتهم.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، حيث كشفت التحريات وأقوال المجني عليها أن “علاقة جنسية غير شرعية جمعت الطرفين لأكثر من عام، ثم رفضت السيدة استمرار الأمر ليعتقد المتهم بأن عمته على علاقة برجل آخر”.

كما تبين أن المتهم اصطحب سكينًا وذهب لشقة المجني عليها وطرق الباب وبمجرد فتحه وجه لها عدة طعنات بقصد التخلص منها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية واستكمال سماع أقوال المجني عليها عقب تماثلها للشفاء حيث تتلقى العلاج بالمستشفى وسط نزيف حاد نتيجة قوة الطعنات.