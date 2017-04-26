قطر.. رقص شباب في مكان عام ينتهي بالسجن

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

قضت محكمة في قطر بحبس ومعاقبة شابين وامرأة أجنبية، على خلفية رقصهم في مكان عام وتناولهم المسكر والإتيان بفعل مناف للأخلاق العامة، ومقاومة رجال الأمن.

وحبست المحكمة، الأول مدة 3 أشهر عن جريمة شرب المسكر في مكان عام، والثاني مدة سنة لمقاومته موظف أمن، والمرأة بالحبس لمدة 4 أشهر، وبتغريمها 3 آلاف ريال.

وفي التفاصيل، شهد ضابط الواقعة، أنه كان على رأس عمله بعد الثانية فجرًا، حين شاهد سيارة دفع رباعي واقفة على الكورنيش، وبداخلها المتهم الثاني والمتهمة، وكان صوت مسجل السيارة عاليًا، ولاحظ رقصًا داخل المركبة، والتي تحركت من المكان والأجنبية ما تزال ترقص فيها، ثم اقتربت سيارة المتهم الأول ووقف جانب السيارة الأولى، وأخذ يلتقط عددًا من الصور بالجوال للمتهمين وهما يرقصان على أنغام الموسيقى فجرًا، حيث تمنع في الأماكن السياحية التقاط صور مخلة بالأخلاق العامة.

وقال الضابط: “اقتربت من السيارتين، وأبرزت بطاقتي الأمنية، فقالوا لي: من أنت؟، نحن نريد رجل أمن يرتدي بزة أمنية ودورية، فطلبت زملائي رجال الأمن الذين حضروا، وأبرزوا بطاقاتهم الأمنية إلا أنّ المتهمين لم يمتثلوا للأوامر، فتمّ إلقاء القبض عليهم”.

واعترف المتهمون في التحقيقات بشرب المسكر وخروجهم بسيارتين في الطريق العام، وأقروا برقص المتهمة في السيارة فيما قام المتهم الأول بتصويرها.