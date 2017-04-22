بالفيديو.. ماذا قال المالك السعودي لاستراحة الأحساء عقب تخريبها؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

في أول تعليق له على الحادثة، توعد مالك استراحة الأحساء في السعودية الشباب الذين قاموا بتخريب وإتلاف محتوياتها بملاحقتهم قضائيًا.

وقال المواطن السعودي في تسجيل مصور: إن الخسائر الناجمة عن عملية التخريب في الاستراحة تجاوزت ما تناقلته وسائل الإعلام وما تم توثيقه في مقطع فيديو متداول للحادثة، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة الشباب المخربين.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد وثق قيام مجموعة من الشباب بعمليات تخريب عشوائية لمحتويات استراحة في الأحساء في القطيف شرق البلاد، لتقوم بعدها الأجهزة الأمنية بملاحقتهم والقبض على عدد منهم.