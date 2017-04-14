هيئة العمل في البحرين تفتح تحقيقًا حول إعلان مكتب خدم عن جائزة غريبة من نوعها

المصدر: المنامة – إرم نيوز

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين عن توجيه الإدارات المعنية بالهيئة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية الرادعة بحق أحد مكاتب استقدام الخدم في المملكة.

وأثار إعلان ترويجي لمسابقة بمناسبة قدوم شهر رمضان، نشره مكتب خدم، وكانت جائزته الحصول على خادمة إثيوبية، شريطة أن يكون لدى المتسابق تصريح عمل خادمة منزل، حفيظة شريحة واسعة من البحرينيين.

وتابعت هيئة التنظيم الإعلان المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من كون الحساب يعود فعليا للمكتب.

كما جرى استدعاء صاحب مكتب التوظيف المعني، والتحقيق معه بشبهة الاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية في حالة ثبوت تهمة الاتجار عليه. بحسب موقع “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة تعليق عمل المكتب لحين انتهاء التحقيقات، بعد ارتكابه مخالفات مصنَفة ضمن شبهة الاتجار بالأشخاص.