المؤبد لرجل قتل زميله في البحرين بسبب “خلاف عقائدي”

المصدر: المنامة – إرم نيوز

حكمت المحكمة الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على آسيوي، 29 عامًا، لقتله زميله في السكن، نحرا وطعنا بالسكين، بسبب خلاف عقائدي.

وفي التفاصيل، فإن المتهم برر جريمته بأن المجني عليه سخر من الدين الإسلامي فنحره بسكين.

وتم الكشف عن الجريمة أثناء صلاة فجر يوم الواقعة، حين تفاجأ رواد أحد مساجد منطقة سلماباد بعد انتهائهم من الصلاة، بدخول شخص آسيوي للمسجد ملطخا بالدماء ويحمل سكينا وهو في حالة هستيرية، وكان يصيح قائلا إنه قتل شخصا ما، فحاول بعض المصلين تهدئته، فجلس يبكي وقال إنه قتل زميله في سكن العمال، فاتصل أحد المصلين بالشرطة التي حضرت على الفور وقبضت على المتهم، وفقا لموقع “الأيام نت”.

وأقرّ المتهم، في التحقيقات، بالجريمة، إذ قال إن خلافا بدأ بينه وبين المجني عليه منذ فترة، بسبب قيام المجني عليه بسب وإهانة (الله سبحانه وتعالى)، لافتا إلى أنهما من بلد واحد، لكنه مسلم والآخر هندوسي، مضيفا أن المجني عليه كان يسخر دائما من عقيدته وشعائره، وفي الآونة الأخير زادت سخريته رغم إخباره له بغضبه من ذلك أكثر من مرة.