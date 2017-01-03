ذبح مصري يمتلك محلًا لبيع الخمور في الإسكندرية

المصدر: إرم نيوز - الإسكندرية

قال مسؤول أمني مصري إن مجهولا أقدم، اليوم الثلاثاء، على ذبح مواطن مسيحي يمتلك محلا لبيع الخمور والمكسّرات، في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وأوضح اللواء عادل التونسي، مدير أمن محافظة الإسكندرية (شمال) أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقى إخطاراً بمقتل المواطن يوسف لمعي، ذبحا على يد مجهول، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأوضح التونسي أن القتيل كان متواجدا في محله التجاري لحظة الجريمة في شارع خالد بن الوليد شرقي مدينة الإسكندرية (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته).

ولفتت الوكالة المصرية إلى أن محل المجني عليه كان مخصصا لبيع المحمصات والمكسرات وعلب الهدايا والخمور.

وأشارت إلى أنه عقب وقوع الجريمة أغلقت قوات الشرطة الشارع (شارع خالد بن الوليد) الذي يعتبر من أبرز شوارع مدينة الإسكندرية.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقطعا مصورا التقطته إحدى كاميرات المراقبة في محيط الموقع أظهر أن القاتل كان يرتدي معطفا أصفر اللون، وباغت الضحية أثناء تدخينه الشيشة أمام محله، إذ فاجأه من الخلف مستخدما سكينا كبيرا لتنفيذ جريمته.

ولفتت مصادر أمنية إلى أنه لم يتم التأكد بعد من وجود شبهة طائفية وراء الجريمة.