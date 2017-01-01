شيكاغو تسجل في 2016 أعلى نسبة للجريمة خلال 20 عامًا

المصدر: شيكاغو - إرم نيوز

شهد عام 2016 أعلى نسبة للجريمة خلال الـ20 عامًا الأخيرة في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وشهدت المدينة المعروفة بـ “مدينة الجرائم” خلال العام الماضي، ثلاثة آلاف و550 هجومًا مسلحًا، قتل خلالها 762 شخصًا، وأصيب أربعة آلاف و331 آخرون، بحسب الإحصائية السنوية للشرطة في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وأضافت الشرطة أن معظم الجرائم ارتكبت من قبل العصابات بواسطة أسلحة غير مرخصة، مشيرة إلى ضبط ثمانية آلاف و300 قطعة سلاح غير مسجل خلال 2016.

وتشهد المدينة ارتفاعًا في جرائم القتل بنسبة 62%، ومعدل إطلاق النار أيضًا بنسبة 60%.

وتشتهر شيكاغو بالعنف والجريمة، على عكس نظيراتها من المدن الأمريكية، نظرًا إلى قوانين المدينة وانتشار الأسلحة بها، وسلوك الشرطة والتمييز العرقي الذي تمارسه بين سكانها.

ووفقًا للإحصاءات، شهدت شيكاغو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016، إطلاق النار على شخص كل 150 دقيقة، ومقتل شخص كل 14 ساعة، كما شهدت المدينة ما يقرب من 1400 حالة إطلاق نار غير مميتة و240 حالة وفاة إثر إطلاق النار.

وألغت المحاكم الاتحادية الحظر المفروض على ملكية الأسلحة النارية في العام 2010، وفرضت حظرًا على مبيعات السلاح في العام 2014.