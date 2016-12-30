تفاصيل مقتل كويتي على يد وافد عربي في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

ألقت شرطة الشرقية القبض على وافد عشريني من جنسية عربية، أقدم على قتل مواطن كويتي بعد الاعتداء عليه بآلة حادة في مخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم شمال حفر الباطن في السعودية.

وكان قد ورد بلاغ لشرطة الشرقية يفيد بالعثور على مواطن خليجي متوفى إثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس، بحسب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي.

وأضاف الرقيطي، أن المختصين باشروا إجراءات الضبط الجنائي والتحريات حتى توصلوا للمتورط في جريمة القتل، وتبين أن الجاني وافد عربي عشريني، حيث اعتدى على المجني عليه بأداة حادة وأصابه في رأسه، إثر خلاف نشب بينهما، واستولى على مركبته وهرب من موقع الجريمة.

وأشار الرقيطي، إلى أنه تم التوصل إلى مكان اختفاء الجاني والقبض عليه، وأقر بارتكابه الجريمة وأرشد على مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .