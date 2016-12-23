بالصور.. أبٌ يجبر طفلته على العيش في صندوق مغطّى بالحشرات الميتة

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

تجرد أب من المشاعر الإنسانية، وأجبر طفلته البالغة من العمر 3 سنوات على العيش في صندوق خشبي صغير، مغطى بالحشرات الميتة.

ووجد رجال الشرطة الطفلة، متقوقعة داخل صندوق مساحته 60 سم في عقار بولاية أنديانا في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، كشفت الشرطة أنه على الرغم من أن الصندوق الذي تضمن العديد من الحشرات الميتة، كان في غرفة المعيشة، إلا أنه لم يتم التحدث مع الطفلة إلا نادرًا.

وقد أُلقي القبض على 9 أشخاص، بمن فيهم والد الفتاة “كريستوفر شورت” (25 عاماً) وزوجته “دونا” (42عاماً) و”باتريشيا ميكس” ( 18 عاماً)، ووُجهت إليهم تهم الإهمال.

وتم اتهام 6 أشخاص آخرين بسبب عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة الطفلة، وقال مأمور المقاطعة، جيف ريتش واين: “لم يبلغ أحد عن وجود فتاة صغيرة في صندوق، وحتى حينما كنا هناك بدأنا بإخراج الناس، هذا أحد المواقف التي يتمنى فيها الفرد ألا يكون البلاغ صحيحًا، فلن يضع أحد فتاة صغيرة في علبة، هذا لا يحدث أبداً، وكنت أفكر من يستطيع أن يفعل هذا؟”.

وتوجهت الشرطة إلى المنزل بعد تلقيها بلاغا من طليق السيدة “شورت”.

وادّعى الزوجان “شورت” في وثائق المحكمة، أن الفتاة كانت تدخل الصندوق الخشبي برغبتها.

وبناء عليه، وُضعت الفتاة تحت حماية الشرطة، كما عثر على 5 أطفال آخرين في ذلك المنزل.