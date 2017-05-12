نيللي كريم لـ “إرم نيوز”: هذه حقيقة اعتذاري عن “عفاريت عدلي علام”

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

نفت الفنانة المصرية نيللي كريم في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” اعتذارها عن المشاركة في مسلسل الفنان عادل إمام “عفاريت عدلي علام”، مؤكدة اعتزازها بالعمل مع الزعيم.

وقالت الفنانة الشابة “أنا من عشاق الزعيم وكنت من سعداء الحظ بالعمل معه في فيلم زهايمر، وأعتبره نقلة مهمة في مشواري الفني، ولكن ليس صحيحًا أنه تم ترشيحي لدور في هذا المسلسل واعتذرت عنه، فهذا الكلام لا يمت للحقيقة بأية صلة”.

وتواصل نيللي كريم، تصوير دورها في مسلسلها الجديد “لأعلى سعر” المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتحاول النجمة الشابة هذا العام التمرد على الشخصيات التي سيطرت عليها طوال الفترة الماضية باختيار شخصية رومانسية تجمع بين ذكاء الروح وعذوبة المشاعر.

وقالت نيللي “أحاول هذا العام تقديم شخصية مختلفة أسعى من خلالها إلى الرومانسية تلك الحالة التي غابت عن مجتمعنا بسبب ضغوط الحياة وصعوبة العيش”.

وأضافت “في مسلسلي الجديد يظل الإنسان هو محور الأحداث ويجب أن ينحاز لنفسه وسعادته مهما كانت ظروف الحياة ومهما كثرت الضغوط”.

وعن المنافسة في رمضان، قالت كريم “أحترم كل الزملاء وحريصة على متابعة ومشاهدة إنتاج زملائي وأتمنى للجميع التوفيق، ولكن منشغلة بنفسي جدًا وأنافس نفسي وأحاول تحسين أدائي دائمًا حتى أكون عند حسن ظن جمهوري”.

وبشأن الحديث عن أجرها، قالت “لا أبالغ إذا قلت إنني أخجل من الحديث في هذا الأمر وأتركه برمته لتقدير شركة الإنتاج، والحمد لله يتم تقديري بشكل محترم وهذا يسعدني جدًا”.

وأردفت “كما أنني لا أتحدث في الأجر وأبحث دائمًا عن الموضوع الجيد الذي يضيف لرصيدي الفني ويدفعني للأمام”.

وعن موعد انتهاء تصوير مسلسل “لأعلى سعر”، قالت “الحمد لله معدل التصوير يسير بشكل طبيعي وسوف يستمر لمنتصف شهر رمضان”.

يذكر أن مسلسل “لأعلى سعر”، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته زينة وأحمد فهمي.