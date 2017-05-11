شاهد المنزل الذي خطط هتلر للعيش فيه بعد غزو بريطانيا (صور)

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

عرض منزل للبيع، وسط بريطانيا، يعتقد أنه المكان الذي أعتزم، الزعيم النازي، أدولف هتلر، العيش فيه بعد غزو المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المنزل، المتواجد داخل إحدى القلاع الكبرى المصنفة من الدرجة الثانية، عرض للبيع بمبلغ 350 ألف جنيه أسترليني.

ويتألف المبنى، المقام على مساحة 17 فداناً من الحدائق، من 4 طوابق، مع برج خاص وساعة برج.

والمبنى الذي كان لديه العديد من الملاك منذ أن تم بناؤه لأول مرة في القرن الـ16، يشار إليه في الوثائق النازية عندما كان هتلر يستعد لغزو بريطانيا.

ويعتقد المؤرخون أن الديكتاتور اهتم بالمنزل في بلدة بريدجنورث في مقاطعة شروبشاير، لأنه كانت يقع جغرافياً في وسط إنجلترا.

ووفقاً للمؤرخين، فإن الكثير من اهتمام هتلر كان يدور حول بلدة بريدجنورث حيث كانت قريبة من قاعدة جوية.

ويعتقد أن هتلر كان يخطط لغزو بريطانيا في العام 1940 وقام بالكثير من الأبحاث في المنطقة، حيث كان ينوي إقامة مخيم في المبنى الذي تم إنشاؤه في العام 1811.

وكان يعتقد على نطاق واسع أن غزو هتلر متوقع حدوثه في العام 1940، ولكنه ألغى الفكرة.

وتؤكد بعض الوثائق التي تعود للعام 1941، بعد عام من معركة بريطانيا، أن هتلر لم يتخل أبداً عن الخطة.

وباكتشاف الأماكن المحيطة بموقع المكان، يتضح أن هتلر كان يرى المدينة بأنها “ذات أهمية خاصة للقيام بشيء ما”.

وكانت القلعة في الأصل ملكاً للسيد ويليام ويتمور، الذي امتلكها في حوالي العام 1600 حتى أن باعها أحفاده إلى ويليام أورم فوستر في العام 1868.

وقيل إن القلعة تعرضت للتدهور، وكان على عائلة فوستر أن يستثمروا قدراً كبيراً من المال لإعادتها إلى حالتها الأصلية.

ولكن عندما توفي آخر عضو من أسرة فوستر في العام 1960، بقي المنزل الضخم فارغا، مع استخدامه لأغراض بديلة، بما في ذلك مدرسة داخلية لفترة مؤقتة.