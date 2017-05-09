زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني.. هذا الفيديو ربما كان السبب

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

أعلن الممثل السوري الشهير تيم حسن زواجه من المذيعة المصرية بقناة الـMBC وفاء الكيلاني بعد 5 أعوام من انفصاله عن الممثلة السورية ديما بياعة إثر خلافات حادة وضعت حدا لزواجهما.

وبعد انتشار الخبر في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي قطع النجم السوري الشك باليقين، ونشر صورا للزواج على حسابه بموقع تويتر وفيسبوك، وكتب على موقع “تويتر” “مساكم حب وبركة

باركولنا وعقبال كل حبايبنا”، مشيرا لحساب زوجته الجديدة في التغريدة.

واكتفى تيم حسن على حسابه بالفيسبوك بنشر صورة من عقد القران بحضور ولي العروس والمأذون مع كتابة اسمه واسم مقدمة برنامج “المواجهة” و”المتاهة” على قناة MBC وفاء الكيلاني الذي يستضيف النجوم العرب، ويطرح أسئلة صريحة وجريئة، وأحيانا محرجة.

وبحسب وسائل إعلام فإن حفل زواج النجمين اقتصر على حفل عائلي حضرته عائلة الزوجين، ولكل من تيم حسن ووفاء الكيلاني طفلين من تجربتي زواجهما السابقة.

وخلال حلقة من برنامج “الحكم” بثت قبل عامين حلّ النجم السوري تيم حسن ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني، وطلبت حينها على الهواء يد زوجها الجديد، وقالت ضاحكة “عاوزة أتجوزك”، ليرد مسرعاً “بقبل فوراً حبيبة قلبي”، لكن هذه المزحة تحولت اليوم إلى زواج شرعي بين النجمين.