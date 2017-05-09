نادية الجندي تكشف حقيقة التهديدات التي تتلقاها يوميًا من أحد “الإرهابيين” (فيديو)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة نادية الجندي عن تلقيها تهديدات بالقتل، من زوج خادمة كانت تعمل لديها، مؤكدة أن التهديدات بدأت تلاحقها بعدما سجنت الخادمة بسبب سرقتها متعلقاتها المادية من المنزل.

وقالت في تصريحات متلفزة بأحد البرامج الحوارية: “كانت تسرق ملابسي ومجوهراتي بمساعدة السائق الذي كان يسهل لها إخراج كميات كبيرة من المسروقات من داخل المنزل، واكتشفت كمًا كبيرًا من المسروقات، وأبلغت النيابة وتم التحقيق في الحادث، وتم حبسها لمدة سنة.

وأضافت: “بعد ذلك بدأ زوج الخادمة يتصل بي مرارًا وتكرارًا من أجل التنازل عن القضية وإن لم يتم ذلك فإنه سيقتلني، وأبلغت الجهات الأمنية من أجل التحقق من الرقم الذي يتصل به لملاحقته قانونيًا، علمًا أنه ما يزال يتصل بي حتى الآن”.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزير الداخلية المصري كلف مساعديه أمس بالتواصل مع الفنانة نادية الجندي لطمأنتها من التهديدات التي تعرضت لها على يد أحد المتهمين السابقين بالاتجار في المخدرات.