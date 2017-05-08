بالصور.. شكران مرتجى تهدي دورها في “ترجمان الأشواق” للراحل نضال سيجري

المصدر: دمشق- إرم نيوز

تظهر النجمة شكران مرتجى بإطلالة جديدة ومختلفة في مسلسل “ترجمان الأشواق” الذي باشرت تصويره بعد عودتها من تونس بعد تكريمها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

وتؤدي مرتجى في العمل بحسب بيان صحافي لمكتبها الإعلامي، شخصية “وصال” زوجة أحد الأصدقاء الثلاثة وهي الشخصيات الرئيسة للعمل.

وتدور أحداث العمل حول التحولات التي طرأت على حياة الأصدقاء اليساريين الثلاثة الذين افترقوا في منتصف تسعينيات القرن الفائت. والتقوا مرة ثانية بعد اندلاع الحرب في سوريا. حيث تعمل وصال في العمل الذي كتبه بشار عباس ويخرجه محمد عبد العزيز في توثيق وترميم المخطوطات الأثرية، وتعيش صراعًا قاسيًا مع مرض السرطان . فيلاحظ المتابع مع تقدم أحداث العمل ما يحدث من تغييرات على علاقتها بأسرتها، والعلاقة الخاصة التي تربطها بوالد زوجها المصاب بالزهايمر.

وأعربت مرتجى في البيان الصحافي عن سعادتها بتعاونها الأول مع المخرج محمد عبد العزيز. وستظهر مرتجى في العمل بإطلالة مختلفة وجديدة إذ ارتأت بالتشاور مع المخرج قص شعرها كون شخصيتها في العمل مريضة بالسرطان. وأهدت دورها للراحل نضال سيجري قائلة بحسب البيان الصحافي “عندما قرأت النص لم يخطر في ذهني إلا وجهه”.

وأعربت أيضًا عن سعادتها بالتمثيل أمام أساتذتها في المعهد العالي للفنون المسرحية الفنانين غسان مسعود وفايز قزق مؤكدة أنها لاتزال تشعر بالخجل والارتباك أمامهما. مشيرة إلى تقديرها للفنان عباس النوري الذي يحظى بمكانة خاصة لديها على الصعيدين الشخصي والفني. إضافة للفنان حسام تحسين بك.