أحمد السقا لـ “إرم نيوز”: مستمر في تصوير “الحصان الأسود”

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

يواصل الفنان المصري أحمد السقا تصوير دوره في مسلسل الحصان الأسود الذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل.

وقال السقا في تصريحات لـ “إرم نيوز” : “معدل التصوير في المسلسل طبيعي جدًا ومن المحتمل أن يستمر حتى منتصف شهر رمضان بسبب حرص فريق العمل على أن يظهر بصورة متميزة وبشكل يرضي الجمهور والنقاد”.

وعن المغري في الدور الذي يجسده هذا العام أجاب: “المغري هو أنه جديد علي تمامًا، فلم أقدم الشخصية من قبل والسيناريو مكتوب بشكل جيد ومحكم جدًا ولكن أنا لا أحب الحديث عن تفاصيل الشخصية حتى يكتشفها الجمهور من خلال متابعة العمل”.

وبشأن تكرار التعاون مع المخرج أحمد خالد موسى قال: “تعاونت معه في فيلمي الجديد هروب اضطراري واكتشفت أنه مخرج رائع وصاحب رؤية ممتازة، كما أنه يمتلك القدرة على إدارة الممثل ويستفز أفضل ما لديه لذا أنا متفائل بالفيلم وشجعني ذلك على تكرار التعاون في مسلسل الحصان الأسود”.

وبشأن الاهتمام بالعرض في ماراثون رمضان قال: “بكل تأكيد العرض في رمضان شيء جيد جدًا بسبب ارتفاع نسبة المشاهدة ولكن أنا مؤمن بأن العمل الفني الجيد يستطيع أن ينجح ويلفت الأنظار في أي وقت وتحت أي ظروف”.

وفيما يتعلق بالعرض الحصري للمسلسل أكد السقا: “بصراحة شديدة أنا ضد العرض الحصري لأن ذلك يحرم شريحة من الجمهور من مشاهدة العمل ولكن الإنتاج دائمًا له وجهة نظر يجب علينا احترامها وتقديرها”.

وعن موعد عرض فيلمه الجديد رد السقا: “سمعت أنه سوف يعرض في عيد الفطر ولكن لست متأكدًا، الأمر بيد الشركة المنتجة والتوزيع وأتمنى أن ينال الفيلم وقت عرضه إعجاب الجمهور والنقاد خاصة أن كل فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا”.

وأردف: “أحب الإشارة إلى أن العمل يضم نخبة من أفضل النجوم في مصر ومنهم مصطفى خاطر وفتحي عبدالوهاب وأمير كرارة وغادة عادل”.