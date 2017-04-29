قبل وفاة هالة حسني بيومين.. شاهد ماذا قالت عنها الفنانة السورية غادة بشور (فيديو)

المصدر: إرم نيوز- دمشق

دعت الفنانة السورية غادة بشور لتكريم الفنانة هالة حسني التي توفيت الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.

وفي لقاء “إرم نيوز” مع الفنانة بشور قبل وفاة هالة حسني بيومين، على هامش حفل تكريم نجوم الدراما السورية، قالت بشور إن “هالة حسني تستحق التكريم والتقدير”، ووجهت لها رسالة قبل وفاتها قائلة: “أنتِ الكبيرة وأنت الوردة وأنت التكريم”.

وكشفت بشور خلال هذا اللقاء أنها “ستظهر في العام الجاري بمسلسلات: “سايكو”، و”بقعة ضوء” و “قناديل العشاق” و”طوق البنات” بشخصيات مختلفة وغير متشابهة.

وأشارت الفنانة بشور إلى أنها “تحب التنوع في شخصياتها الفنية، حتى لا يختلط الأمر على الجمهور”.

ووافت الممثلة السورية هالة حسني المنية عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

وولدت حسني في دمشق العام 1942، وهي حاصلة على دبلوم سياسة واقتصاد، وتعتبر من أوائل الفنانات السوريات اللائي انضممن إلى نقابة الفنانين السوريين العام 1975.