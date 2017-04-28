كارمن لبّس “سيدة مافيا” في رمضان

المصدر: ربى الحايك – إرم نيوز

بدأت شركة “الصدى” للإنتاج الفني تعاونها الثاني مع الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبّس التي انضمت الى بطولة مسلسل “بلحظة” من كتابة نادين جابر وإخراج أسامة الحمد، بعد التعاون الأول في مسلسل “كواليس المدينة”.

وتجسّد لبّس شخصية “ربى” الرأس الفعلي لعشيرة “ديب” صاحبة النفوذ الواسع والسلطة المطلقة في منطقتها وحتى خارجها، بسبب أعمالها المافيوية.

ومن ملامح “ربى” الدرامية أنها “متسلطة ومستبدة ولا يجرؤ أحد على معارضتها، لديها مفهوم خاص لحماية عائلتها وأبناء قريتها، فالغاية عندها تبرر الوسيلة، كما تكون مستعدة لتدمير حياة أولادها من أجل مصالحها”.

يشارك في البطولة الى جانب لبّس، الممثلون: زياد برجي ويوسف حدّاد وإلسا زغيب وروان طحطوح ونيكولا مزهر وسينيتيا خليفة ونتاشا شوفاني ومجدي مشموشي وهيام أبو شديد وفيفيان أنطونيوس وميّ سحاب ونيكولا مزهر ووسام سعد ونبيل عسّاف ورندة كعدي وسواهم، على أن يبدأ عرض العمل الدرامي الاجتماعي المؤلف من 60 حلقة في شهر رمضان المقبل.