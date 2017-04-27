بالفيديو.. هذا ما فعلته حلا الترك بعد عودتها إلى والدتها

المصدر: المنامة – إرم نيوز

بعد أشهر من المحاكم والمشاكل الأسرية العلنية، انتقلت الفنانة حلا الترك للعيش مع والدتها بعد فوزها بحضانة أطفالها الثلاثة.

وتوقفت “حلا” عن نشر أي صور جديدة لها على “انستغرام”، لكن والدتها منى السابر نشرت عبر تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو طريف بجوٍ من الفكاهة والسعادة.

وظهرت “حلا” مع والدتها على هيئة فلتر “أرنوب”، والتي راحت تمازحها بكلمات لطيفة، وبدت عليهما الراحة والسعادة.

ويعدّ هذا الظهور الأول لـ”حلا” بعد عودتها إلى حضن والدتها، وشكل الأمر ردًا واضحًا على والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة، في إشارة إلى أن حلا الترك وشقيقيها يعيشون بسعادة مع والدتهم وفقًا لموقع مجلة “لها”.