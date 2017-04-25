رامي جمال يكشف لـ”إرم نيوز” موعد طرح كليبه الجديد (فيديو)

المصدر: علي عبدالرحمن - إرم نيوز

كشف الفنان المصري رامي جمال، عن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “اوعديني”.

وقال جمال في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركته في حفل مهرجان مسابقة “ميس إيكو انترناشيونال” بشرم الشيخ، إنه “حاول تقديم فكرة جديدة لجمهوره في كليب “اوعديني” الذي من المقرر عرضه خلال فترة عيد الفطر، خاصة أنه تعاون مع مخرج عالمي وهو خوان كارلوس بريز وهو إسباني أمريكي أخرج لشاكيرا 14 كليبًا وتعاون مع النجمة العالمية ريهانا”.

وأشار إلى أن “الكليب” تم تصويره في جزيرة بالي بين منطقة المالديف وتايلاند.

وأضاف أن “الفن أصبح حاليًا دون هدف أخلاقي، حيث أن الجميع يبحثون على المكاسب المادية فقط، ما أثر على سلوك وتربية الأجيال الناشئة”.