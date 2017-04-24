لتعويض غيابهم عن دراما رمضان.. فنانون اتجهوا إلى مسلسلات الكرتون

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

يراهن عدد كبير من نجوم التمثيل والغناء في مصر على الظهور في شهر رمضان بسبب ارتفاع نسبة المشاهدة، وقد تحمس للتواجد هذا العام عدد كبير من نجوم الصف الأول، ولكنهم بسبب ضيق الوقت قرروا تأجيل أعمالهم لوقت آخر.

وفي محاولة لتعويض غيابهم عن دراما رمضان، شارك هؤلاء النجوم في مسلسلات كرتون لأنها سريعة التنفيذ ولا تحتاج إلى مجهود حيث يتوقف دور النجم عند تسجيل الصوت فقط.

يحيى الفخراني

النجم الكبير يحيى الفخراني قرر الغياب عن دراما رمضان 2017 بسبب عدم عثوره على سيناريو يحمل فكرة جديدة، واتفق مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تقديم جزء جديد من مسلسل الكرتون “قصص الأنبياء في القرآن” ومن المحتمل أن ينتهي العمل بالكامل قبل شهر مضان.

محمد هنيدي

كان من المقرر أن يقدم محمد هنيدي مسلسلا تلفزيونيا بعنوان “أبيه فتحي” للسيناريست يوسف معاطي ولكن بسبب ضيق الوقت وصعوبة التحضير للعمل، قررت الشركة المنتجة التأجيل للعام القادم، وفي محاولة لتعويض غيابه تحمس هنيدي لبطولة المسلسل الكارتوني الذي يحمل اسم “فولاني” والذي تشاركه بطولته هنا الزاهد.

مدحت صالح

لأول مرة يخوض الفنان مدحت صالح تجربة المشاركة في مسلسل كارتوني حيث يقوم ببطولة مسلسل باسم “عائلة صالح” وهو من إخراج محمد عسكر وإنتاج مدحت صالح، ويضم نخبة من النجوم، مثل سوسن بدر ومروة عبدالمنعم وفيصل خورشيد، ويناقش العمل العديد من القضايا الاجتماعية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير.

مصطفى قمر

وفي محاولة لاستثمار نجاح مسلسله الكارتوني “عصام والمصباح” يواصل الفنان مصطفى قمر تسجيل الجزء الرابع من المسلسل وتدور أحداث الجزء الجديد في جو أسطوري وتحمل الأحداث إسقطات على العصر الحالي ويتاقش العديد من القضايا الاجتماعية.