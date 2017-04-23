إلهام شاهين تكشف لـ”إرم نيوز” أسباب غيابها عن دراما رمضان 2017

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إن الشواهد الأولية تؤكد أن ماراثون دراما شهر رمضان المقبل، سيكون ساخنًا جدًا في ظل المنافسة بين الكبار أمثال الزعيم عادل إمام وجيل الوسط مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز.

وأضافت شاهين في تصريحات خاصة بـ”إرم نيوز”: “كنت أتمنى التواجد هذا العام وبالفعل اخترت سيناريو يحمل اسم ابني أنا للسيناريست عماد شكري، ولكن حدث عدم اتفاق بيني وبين الشركة المنتجة حول اسم المخرج الأمر الذي عطل التصوير عدة أشهر، وبات من الصعب أن نبدأ قبل رمضان بشهر واحد”.

وتابعت: “لذا قررت أن يبدأ التصوير بعد رمضان مباشرة وسوف، يتم عرض العمل في موسم عادي بعيد عن الشهر الكريم”.

وأوضحت شاهين، أنها عاشقة للسينما ومتحمسة لإنتاج فيلم نسيم الحياة على أن يبدأ تصويره مايو المقبل، مضيفة: “أقدم خلاله شخصية جديدة لم أقدمها من قبل ولم يتم أيضا تقديمها على شاشة السينما والفيلم يناقش قضية اجتماعية ذات أبعاد سياسية”.

وبشأن اتهام مهرجان سينما المرأة التي نظمته بالعنصرية، قالت: “كلام فارغ ولا يمت للحقيقة بصلة وأشعر أن هناك من يتربص بالنجاح ولا يريد أي شيء إيجابي فقد حقق المهرجان نجاحًا لافتًا للنظر في دورته الأولى وأرى أن القادم سيكون أفضل”.