الدراما الرمضانية.. هذه خريطة المسلسلات على شاشة الفضائيات (فيديو غرافيك)

المصدر: علي عبدالرحمن – إرم نيوز

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية انطلاق ماراثون المسلسلات للعام الحالي، بباقة من الأعمال التي تحمل طابعًا خاصًا منوعًا بين النجوم الشباب والكبار على رأسهم “عادل إمام وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد مكي ومحمد رمضان ومي عز الدين ومصطفى شعبان وغيرهم”.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي، خريطة مسلسلات رمضان على شاشة الفضائيات المصرية، والتي يأتي على رأسها مسلسلات: 30 يوم بطولة آسر ياسين وباسل خياط، والحصان الأسود بطولة الفنان أحمد السقا، وطاقة نور للفنان هاني سلامة، وميس حمدان، وهايدي كرم، وحنان مطاوع، وخلصانة بشياكة لأحمد فهمي وهشام ماجد وأحمد مكي.