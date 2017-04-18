رشا شربتجي توضح أسباب تعثر الحلقات الأخيرة من “شوق”

المصدر: دمشق - إرم نيوز

بعدما لاقت الحلقات الأخيرة لمسلسل “شوق” تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي بعض الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي بعد عرضها على قناة osn المشفرة، خرجت المخرجة رشا شربتجي عبر حسابها على انستغرام وعبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك، لتوضح لجمهورها حقيقة ما حصل.

وأجابت شربتجي على بعض التساؤلات التي وجهت لفريق العمل والمتعلقة بنهايات مسلسل “شوق”، موضحة أن ما حصل جاء نتيجة لظروف تتعلق بطبيعة العرض على قناة osn، مضيفة أنه نظراً لصعوبة العرض والذي تم فرضه على فريق العمل.

وتترافق عمليات التصوير مع عمليات المونتاج والتزام القناة العارضة ببرنامج عرض لا يتجاوز 33 حلقة برغم المحاولات الكثيرة لزيادة عدد حلقات المسلسل دون جدوى، لالتزام القناة بمواعيد عرض أعمال أخرى.

مؤكدة أنه بناء على هذه الاعتبارات تم مونتاج الحلقة الأخيرة التي تم عرضها بشكل يتلاءم مع شرط العرض، معلنة عبر منشورها أنها ستتابع تتمة مونتاج المشاهد، وتقوم بتعديل المشاهد التي تم حذفها على الحلقات الأخيرة لتكون جاهزة تماماً للعرض المفتوح بشهر رمضان المقبل.

يشار إلى أن مسلسل “شوق” يجمع نخبة من نجوم الدراما السورية منهم منى واصف، باسم ياخور، سوزان نجم الدين، نسرين طافش، ليلى جبر، باسل حيدر، إمارات رزق وغيرهم.