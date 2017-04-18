سلاف فواخرجي تقتحم عالم السينما الروسية (فيديو)

المصدر: دمشق- إرم نيوز

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” توقيعها عقدٍ لإنتاج فيلم سينمائي سوري – روسي مشترك يحمل اسم “تدمر”.

وأظهر فيديو نشرته فواخرجي على صفحتها، أن توقيع العقد تم بين شركتها “شغف” والمنتج آندريه سيغليه صاحب شركة “برولين” إحدى أهم شركات الإنتاج السينمائية الروسية، وبرعاية خاصة من وزير الثقافة الروسي فلاديمير منيسيكي.

وتدور أحداث الفيلم – الذي سيكون من إخراج إيفان بولوتينكوف- حول طبيب من داغستان، تنهار حياته عندما تهرب زوجته وبناته سرًا إلى سوريا، فيسارع إلى إنقاذهن دون التفكير في العواقب.

وأعربت النجمة فواخرجي التي تخوض تجربة الإنتاج السينمائي للمرة الأولى عن سعادتها بالاهتمام الكبير من قبل وزير الثقافة الروسي.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبوك” إنها “حريصة على التعاون مع سينمائيين روس كبار، يجمعهم هدف مشترك هو صناعة فيلم يتحدث عن الحرب السورية وعن الإرهاب والعنف والإنسان”.