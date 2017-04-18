بهاء سلطان يعود للأضواء بعد سنوات من الغياب.. فماذا قال؟

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف الفنان المصري بهاء سلطان أن بدايته الغنائية كانت من خلال الاستماع إلى شريط نادر يتضمن ابتهالات دينية لأحد القراء المصريين يدعى الشيخ محمد عمران، أهداه له الموسيقار عبده داغر، الذي طلب منه أن يداوم على سماع وتقليد هذه الابتهالات والموشحات ليصقل صوته وموهبته.

وقال إن المنهج الذي استند إليه في أول مشواره كان دعاء يقول: (بك نستعين من الوساوس والظنون وما خطر.. يا من أحاط بكل شيء علمه وجرى القدر).

وكشف سلطان، خلال لقائه في أحد البرامج الحوارية، العديد من المعلومات الطريفة المتعلقة بحياته الشخصية، كان أبرزها أنه كان خلال دراسته في كلية التربية الموسيقية يتغيب باستمرار عن المحاضرات ويكتفي بحضور الامتحانات فقط.

وبرر سلطان غيابه عن الساحة الفنية والإعلامية خلال السنوات الماضية إلى “الخجل” الذي يعتريه باستمرار حين يظهر أمام الكاميرا، علاوة على أنه “قليل الكلام” ويخشى أن يكون ظهوره المتكرر في البرامج ثقيلًا على الجمهور.

واشتكى سلطان خلال الحوار، مع الفنانة إسعاد يونس، من أنه يرتعش بشدة من التوتر والخجل، وتساءل عن مدى حرارة جو الاستديو أم أن إحساسه بالحر نابع من توتره الداخلي، وهو ما اعتبره انعكاسًا للحالة النفسية التي يشعر بها خلال التواجد في البرامج.