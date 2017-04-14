جمال سليمان: متفائل بأفراح إبليس.. وهذا سبب عدم مشاركتي في “الكتابة على الثلج”

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

يواصل الفنان السوري جمال سليمان، تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” للسيناريست مجدي صابر.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”: “أنا متفائل جدًا بمسلسل أفراح إبليس ولا أشغل بالي كثيرًا بموعد العرض، ولا أهتم بأن يكون المسلسل داخل سباق دراما رمضان أو خارجه لإيماني بأن العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت وتحت أي ظروف”.

وكشف عن سبب عدم مشاركته في فيلم “الكتابة على الثلج”، قائلاً: “ليس صحيحا ما تردد بشأن وجود خلاف في وجهات النظر مع المخرج الكبير رشيد مشهراوي، وكنت متحمساً للمشاركة في الفيلم جدًا ولكن موعد تصويره تصادف مع تعاقدي على مسلسل أفراح إبليس وكان ينبغي علي الالتزام مع الشركة المنتجة للمسلسل ولذا اعتذرت عن الفيلم”.

وأضاف: “لست نادماً على عدم المشاركة في الفيلم لأنني مؤمن بالقدر جدًا، كما أنني أشارك في بطولة مسلسل ضخم وحقق نجاحاً كبيراً، ووسط نخبة من نجوم التمثيل في العالم العربي”.

يذكر أن فيلم “الكتابة على الثلج” إنتاج مشترك بين فلسطين ومصر وتونس، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم العرب منهم عمرو واكد وقصي خولي ومن لبنان دياموند أبوعبود ويتناول قصة الانقسام الفكري والجغرافي داخل فلسطين.