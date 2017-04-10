عمل شاق رغم كل الترفيه.. ما لا تعرفينه عن منصب ملكة جمال الكون

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

وصفت ملكة جمال الكون لسنة 2016 “ايزيس ميتينير” للمجلة الفرنسية “كابيتال” الحياة التي تعيشها الفائزة بهذا اللقب لمدة سنة، بالعمل الشاق رغم كل الظروف المرفهة التي تحيط بها.

وقالت:”ملكة جمال الكون تتقاضى شهريا 5000 يورو ، وتقيم في شقة راقية مطلة على سونترال بارك بنيويورك،يوضع رهن إشارتها سيارة خاصة بسائق،ولها حراسة شخصية وحصص منتظمة للعناية بالجمال، ووجبات غذائية مجانية.إضافة إلى ذلك توفر لها خزانة ملابس بتكلفة 500 ألف يورو ،دون الحديث عن الهدايا التي تتلقاها”.

لكن المنصب الذي تحلم به كل فتاة، يتطلب الكثير من العمل حسب الحسناء الفرنسية :”نعيش حياة كالحلم ،لكنه عمل ،قد لا ننتبه لذلك لكن الأمر لا يتعلق بسهرة واحدة ، انه يستمر لسنة كاملة ، وهو عمل مضن على المستوى الجسدي و النفسي “.

كما أن الفائزة باللقب توقع على عقد صارم ابرز شروطه :ليس لديها الحق في الزواج أو الحمل طيلة السنة ،كما أن عملها ،المبرمج بالدقيقة تقريباً، يأتي في الدرجة الأولى قبل حياتها الشخصية .