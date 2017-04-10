“إشارات” للسوري ميار النوري يحصد ذهبية “ماينفيلد” في كاليفورنيا (صورة)

المصدر: دمشق - إرم نيوز

حصد فيلم “إشارات” للمخرج السوري ميار النوري، ذهبية الإخراج من مهرجان مايندفيلد في كاليفورنيا، كما حصد من المهرجان ذاته جائزة أفضل إدارة تصوير.

ويتحدث الفيلم القصير عن رجل فقد عائلته خلال حرب في أمريكا، ويسعى إلى الانتقام من خلال مشاركته في المعركة.

كما حصد “إشارات” وهو رابع أفلام النوري، العديد من الجوائز منها أفضل مخرج في مهرجانات تشاندلر في إريزونا، وجائزة أفضل إدارة تصوير من مهرجان هوليود بولفارد في كالفورنيا.

وعبر المخرج الشاب ميار النوري، في تصريح لـ”إرم نيوز” عن سعادته بهذه الجوائز، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في عشقه السينمائي.

وكشف عن أن فيلم رسالة الماجستير “الفارة السحرية” من إخراج لوك زاميت، وإدراة تصوير ميارالنوري، تم ترشيحه لجائزة إيمي الطلابية.

يشار إلى أن ميار النوري هو ابن الفنان عباس النوري والكاتبة عنود الخالد.