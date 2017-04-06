حورية فرغلي تكشف أسرار حياتها الشخصية: حبيت واحد بس ومات قبل فرحنا بيوم (فيديو)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي إنها كانت ملكة جمال مصر للعام 2002، وإنه من حقها أن تفعل أي شيء بشكلها ومنظرها الخارجي، وذلك ردا على سؤال الاعلامي عمرو أديب عن شكلها المخيف بمسلسل “ساحرة الجنوب”.

وكانت فرغلي قد حلت ضيفة خلال برنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية “ONE”، وراديو نغم “FM”.

وخلال اللقاء تحدثت فرغلي عن مشاركتها بفيلم” كلمني شكراً”، مشيرة إلى أن الفيلم كان سببا في فسخ خطوبتها من شخصية سياسية بارزة ونجل وزير سابق، وقالت حورية إن خطيبها أعاد لها دبلة الخطوبة خلال حفل افتتاح الفيلم.

وتحدثت فرغلي عن ممارستها للرياضة والسباحة، مشيرة إلى أنها كانت في منتخب مصر للفروسية وقفز الحواجز وأصبحت الآن عضوا بـ”اتحاد الفروسية”.

وعن أسماء الممثلين الذين تمنت أن تمثل أمامهم فقالت فرغلي بأنها تمنت التمثيل أمام رشدي أباظة، كما تتمنى الآن التمثيل أمام الفنان محمود حميدة، والفنانين أحمد السقا وأحمد عز.

وكشفت الفنانة، عن العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، قائلة: حبيت شخصا واحدا بس ومات قبل فرحي بيوم، وأنه من ذلك الوقت لم تدخل في علاقة عاطفية أخرى ولم يدق قلبها مرة أخرى، ولم يعاكسها أحد طوال عمرها.