بالفيديو.. متنافسة “أراب آيدول” كاميليا ورد تصف الفنانة أحلام بـ”ملكة البقر”

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

صعّدت المشاركة الجزائرية، كاميليا ورد، المقصية من برنامج “أراب آيدول” من هجومها على الفنانة الإماراتية أحلام التي تعتبرها سببًا في إقصائها، ووصفتها في أحد مقاطع الفيديو بـ”ملكة البقر”، وأحلام لا تزال تترفع عن الرد.

ويبدو أن المرشحة التي لم تتقبل خروجها من المسابقة بروح رياضية، معتبرة نفسها تستحق اللقب دونًا عن غيرها، كتبت على “تويتر” بعد إقصائها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني بسبب ظلمك لي دعوتي ستأخد منك أغلى شيء تملكينه مثل ما حاولت أن تأخدي مني أكثر شيء أحبه”.

واستمرت “ورد” بالتهجم على أحلام في محاولة لصب جام غضبها عليها، إذ خصصت لاحقا بضع تدوينات للنيل منها، فوصفتها بأنها ظالمة وأنّ “كاميليا تاج رأسها” و”زعزعت عرشها” وأشياء من هذا القبيل.

وتفاعل جمهور المشتركة الجزائرية مع الموضوع بوسم #أحلام_مقهورة_من_كاميليلا، فهاجموا المغنية الإماراتية بأسلوب خرج -في الكثير من الأحيان- عن حدود اللياقة والأدب.

وعلى غير عادتها، لا تزال أحلام تلتزم الصمت، ولأن الجمهور العربي يعرفها جيدا، فهو يدرك أن المطربة الإماراتية قادرة على أن تسترد حقها وأن تضع حدا للهجوم عليها.