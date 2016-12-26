محمد العدل: انتظروا مفاجأة 2017 مع نيللي كريم (فيديو إرم)

المصدر: شيرين الجمال- إرم نيوز

قال المخرج المصري محمد العدل، إنه يستعد لتصوير مسلسل جديد لعام 2017، مع الفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، موضحًا أنه سيكون مختلفًا عن أعمال نيللي السابقة، وكذلك عن أعماله التي قدمها، رافضًا الكشف عن تفاصيله، ليكون مفاجأة للجميع.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضوره حفل مجلة “دير جيست” السنوي، أنه سعيد بتكريمه عن مسلسل “الخروج” الذي عرض في دراما رمضان الماضي، مؤكدًا أن نجاحه، جاء نتيجة للجهد المبذول فيه، والعمل بجد، دون النظر للنتائج.

وتابع المخرج محمد العدل، أنه قدم من قبل مسلسل “الداعية”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، رغم أنه أول أعماله، ثم خاض تجرية أصعب، بمسلسل “حارة اليهود” والذي نال أيضًا النجاح نفسه؛ ما شجعه على الاستمرار بشكل مختلف، من خلال “الخروج” الذي نال عليه الجائزة.

يذكر أن حفل مجلة “دير جيست”، المتخصصة في المجال الفني، يقام كل عام، لاختيار أحسن الأعمال الفنية، سواء درامية أو سينمائية، وأفضل النجوم والنجمات، ويشارك به هذا العام، عدد كبير من نجوم الفن في مصر.