إخماد حريق ضخم شب في مبنى حكومي إسرائيلي وسط القدس‎

أخمدت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، حريقًا ضخمًا اندلع مساء الأربعاء، في مبنى دائرة “التأمين الوطني” التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية، الواقعة وسط المدينة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن حريقًا ضخمًا شب في أجزاء من البناية الحكومية القريبة من شارع “صلاح الدين” وسط القدس، دون أن يتم التعرف بعد على أسباب اندلاعه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن تقع أي إصابات.

ولا يعرف إن كان الحادث مرتبطًا بالتوتر والمواجهات التي تشهدها مدينة القدس بين المئات من المحتجين الفلسطينيين وقوات الشرطة والجيش الإسرائيليين منذ 14 يوليو/ تموز الجاري، على خلفية إجراءات إسرائيلية بالمسجد الأقصى.

وأغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، في 14 من الشهر الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ احتلاها مدينة القدس الشرقية عام 1967، ثم أعادت فتحه جزئيًا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكتروني نصبتها، وهو ما قوبل برفض فلسطيني.

ومنذ بدء المواجهات، يحتشد مئات الفلسطينيين نهارًا والآلاف مساء، في منطقة “باب الأسباط” أحد أبواب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم لبوابات التفتيش الإلكترونية، وانتهاكات إسرائيلية أخرى.

وأول أمس الثلاثاء، بدأت الشرطة الإسرائيلية إزالة البوابات، ورغم ذلك، مازال الفلسطينيون يؤدون الصلوات في الشوارع القريبة من المسجد، ويطالبون بإزالة “التعديات التي تمت في المسجد، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو/ تموز الجاري”.