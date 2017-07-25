بالفيديو.. المذيعة العراقية لقاء سعد “لوليتا” ترد على نبأ وفاتها

قطعت مقدمة البرامج العراقية، ، المشهورة بـ”لوليتا“، اليوم الثلاثاء، الجدل حول الأخبار التي تحدثت عن مقتلها في شقتها وسط العاصمة بغداد، على يد مسلحين مجهولين.

اقرأ أيضا: (ما حقيقة اغتيال المذيعة العراقية لقاء سعد “لوليتا”؟)

وقالت لوليتا: ” أنا مو ميتة والصورة المتداولة هي من مشهد تمثيل ولا صحة للأخبار التي تحدثت عن مقتلي وأشكر الجميع على الاهتمام”.

وكانت وسائل إعلام عراقية في العاصمة العراقية بغداد تحدثت، أمس الإثنين، عن مقتل مقدمة البرامج لقاء سعد “لوليتا” بعدة طعنات في جسدها.

ونقلت تلك الوسائل على لسان مصادر أمنية القول: “إن مقدمة البرامج وجدت مقتولة بعدة طعنات في جسدها داخل شقتها في بغداد”.

وعملت لوليتا كمقدمة برامج في قناة السومرية الفضائية وتحديدًا في برنامج (ياسر مان) الذي قُدّم في شهر رمضان الماضي.

فيما اكدت مصادر صحفية لـ”إرم نيوز” من داخل قناة السومرية أن “الموضوع افتعلته الصحفية التي عملت لايام قليلة مع القناة في شهر رمضان وهي جزء من خطة للشهرة”.

وزعمت المصادر أنها ” تريد من ذلك تسليط الضوء عليها في الاعلام”.