بالفيديو .. أردنيون يعيشون ليلة رعب في طائرة

عاش أردنيون ليلة رعب خلال رحلة سياحية لمدينة باتومي الجورجية، لعدم قدرة طاقم الطائرة على التعامل مع الظروف الجوية.

وأدى سوء الأحوال الجوية في مدينة باتومي الجورجية، وهبوب عاصفة قوية فوق البحر الأسود لتحويل مسار طائرة “الأجنحة الملكية” التابعة للأردن، والمتجهة إلى جورجيا ليل الأربعاء/الخميس إلى الهبوط في مطار اسطنبول بشكل اضطراري.

وهو ما أربك ركاب الطائرة الذي ظلوا في حالة ترقب وخوف، خاصة مع عدم إعلامهم أو تنبيههم بما يحدث، ليتبين فيما بعد بأنها كانت تحوم حول نفسها، بحسب الركاب.

وأمام هذا المشهد المرعب يقول أحد الركاب: “اضطررنا للتوجه بالسؤال للمضيفات حول ما يحدث، إلا أنه وللأسف لم نحصل على إجابة وسط ازدياد حالة الخوف دون معرفة ما يحدث”.

وأضاف: “بعد مرور أكثر من نصف ساعة ولا زلنا في حالة من الخوف والرعب، تفضل علينا كابتن الطائرة ليعلمنا بأن هناك ظروفا جوية سيئة حالت دون تمكن الطائرة من الهبوط في مطار باتومي، وسوف نضطر للتوجه نحو مطار اسطنبول في تركيا لغايات الهبوط والتزود بالوقود” .

وأكد الراكب، أنه وعلى إثر ذلك قام كابتن الطائرة بتحويل مسارها نحو مطار اسطنبول واستغرقت الرحلة ساعتين والخوف يلازم الركاب، نظرًا لحدوث مالم يكن في حسبانهم .

واستكمل قائلاً: “عند وصولنا لمطار اسطنبول، أبلغنا كابتن الطائرة ومنسق العمليات بعدم رغبتنا في إكمال الرحلة على نفس الطائرة، خشية على حياتنا، فرفضوا رفضاً تاماً، ولم يسمح لنا بالنزول من الطائرة لأخذ قسط من الراحة بعد رحلة الخوف”.

وقال: “بعد مرور ساعتين على الهبوط، واحتجاز الركاب داخل الطائرة، أقلعت الطائرة برحلة العودة إلى العاصمة الأردنية عمان التي وصلناها بحدود الرابعة فجراً”.

وانتقد الراكب، طاقم الرحلة متهمًا إياهم بالإهمال وعدم الاهتمام بالركاب، كما وجه لومه للشركة المنظمة، حيث قال إنها لم تكلف نفسها عناء إصدار اعتذار رسمي للركاب، واكتفت بإعلان تسييرها للرحلة يوم الخميس القادم، وأنها قامت بتقديم وجبات طعام للمسافرين خلال الرحلة.