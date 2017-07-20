بالفيديو.. مطاردة بين ضابط سعودي ومخالف تثير جدلًا واسعًا

أثارت مطاردة بين دورية للشرطة السعودية وشابين يستقلان دراجة نارية، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن اعتبر ناشطون سعوديون طريقة الشرطة في ملاحقة للمخالف خطرة وكادت تودي بحياته.

وأظهر مقطع فيديو للمطاردة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل لافت اليوم الخميس، شابين على دراجة نارية رباعية (دبابة) يسيران على طريق سريع وتلاحقهما دورية للشرطة وتنجح بإيقافهما بالفعل لتنضم إلى المشهد سيارة أخرى حاولت دهس الشابين، الذين استطاعا الإفلات باللحظات الأخيرة.

وقال مغردون سعوديون، على موقع “تويتر” واسع الانتشار في المملكة، إن المطاردة وقعت على أحد طرق محافظة الوجه، التابعة لمنطقة تبوك، وأن مدير الشرطة في المحافظة هو من صدم الدراجة النارية ومن عليها خلال المطاردة.

وعلى الوسم “#مدير_شرطة_يدهس_شاب_عمد” تحولت الحادثة لساحة سجال وانقسام بين المغردين السعوديين، الذين يرى فريق منهم أن المطاردة بهذه الطريقة خاطئة، وكادت أن تتسبب على الأقل بإصابات خطرة لأحد الشابين، فيما يرى الفريق الآخر أن الرأفة لم تعد تنفع مع مخالفي الأنظمة المرورية وسائقي الدراجات النارية الرباعية.

وعلق الناشط والمدون السعودي، ماجد عبدالله الشريف، على الفيديو بالقول: “غير منتظر من رجل مسؤول هذا التصرف، الذي كاد أن ينهي حياة شابين وبكل استهتار وبدون أية مسؤولية”.

وكتب المدون سعيد القرني معارضًا الشريف: “تذكرون حقت جده أغلب التعليقات كانت ليش ما دهسه، والحين طبقوا الصح، تصرف كفو والأشكال هذي ما ينفع معها غير كذا”.

وكان عدد من سائقي الدراجات الرباعية قد حاولوا دهس رجل أمن سعودي قبل أشهر في مدينة جدة، ما أثار حينها ردود فعل غاضبة استدعت تدخل جهات رسمية رفيعة ليتم القبض على جميع المتورطين في الحادثة.