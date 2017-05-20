بالصور.. معركة شرسة بين 4 فتيات في حديقة عامة

نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، مقطع فيديو يظهر مشاجرة نسائية شرسة بين فتيات بريطانيات، يعتقد أنها وقعت في حديقة عامة.

وأظهر مقطع الفيديو، بداية المشاجرة بين فتاتين قامتا بالاشتباك بالأيدي وتمزيق الشعر والملابس والسقوط أرضاً لتنضم إليهما لاحقًا اثنتان أخريان.

وكان هناك مجموعة من الشباب الذين شاهدوا الشجار وقاموا بتصويره على هواتفهم المحمولة في منطقة ميلنغافي الراقية، في شرق دونبارتونشير في بريطانيا.

وحاصرت مجموعة من الشباب، الفتيات اللاتي يعتقد أن أعمارهن حوالي 13 عامًا، وهن يمسكن شعر بعضهن ويصرخن في مكان ما يبدو وكأنه حديقة.

واستمر الشجار حتى سقطت الفتيات على الأرض من شدة الضربات واللكمات، التي طالت الوجه والرأس وشد الشعر، ومازال الشباب خلفهن يلتقطون ويراقبون الوضع بكاميراتهم.

وكان قد تم نشر فيديو مدته دقيقتان على “فيس بوك” أمس الجمعة، ولكن تمت إزالته بعد وقت قليل، ويسمع به أصوات الشباب وهم يقولون “استأنفوا” لحث الفتيات على الاستمرار في القتال.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 15 ألف مشاهدة ومئات من التعليقات في وقت قصير أثناء نشره على الإنترنت، وتلقى العديد من التعليقات الناقدة لتصرفات الفتيات الغريبة.