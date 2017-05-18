سيول جارفة تجتاح شوارع مدينة الطائف بالسعودية (صور وفيديو)

خلفت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أمس الأربعاء، على محافظة الطائف، بالمملكة العربية السعودية، أضرارا جسيمة في المباني والبنية التحتية.

وتسببت السيول الجارفة في تشكل عشرات الحفر وتكدس عشرات السيارات في الشوارع بعد أن فشلت مشاريع تصريف المياه في تحمل كميات التهاطلات المطرية الأخيرة على المنطقة.

#الطايف_الان

من داخل أحياء الطائف

حي العقيق pic.twitter.com/TbQVS23aNb — ⁩ мΆZỀn alrrabiei511 (@mimoonho) ١٧ مايو، ٢٠١٧

وأظهرت صورٌ ومقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن شهود عيان غرق شوارع حي العقيق في حين طالب الأهالي ببحث قضية تعثر مشاريع تصريف السيول.

ووثق عدد من المواطنين الأضرار التي حلت بهم جراء السيول، عقب جريان أودية “وج” وجليل وعرضة‎، في حين أغلقت الجهات المعنية بعض الشوارع بسبب كثافة المياه فيها، وتم ‏تطبيق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا للدفاع المدني، كما استعانت أمانة الطائف بالجرافات لتصريف سيول الأمطار في شارع المؤتمرات .

حي العقيق بالطايف

الطايف تغرق ????

#الطايف_الان pic.twitter.com/Lbkw1sW9GH — مونديالي حتى النخآع (@M_alitte) ١٧ مايو، ٢٠١٧



