بالصور.. رجل يعثر على مومياء قطة ماتت في بيته منذ 30 عامًا

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

وجد أب لطفلين مومياء قطة عالقة وهي تقف بوضعية مروعة عندما كان ينظف سقيفة منزله، ويعتقد أن القطة كانت نافقة منذ 30 عاماً.

كان “آدم وايت” الذي عاش في المنزل طوال حياته يجهز عدته لتنظيف السقيفة عندما اكتشف القطة.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كان الشاب البالغ من العمر 30 عاماً يهدم سقف منزله عندما اكتشف جسماً صلباً أسود تحت الأنقاض. وقال: “أعتقد أن المومياء كانت موجودة منذ وقت طويل جداً وكنت أعتقد أنها مجرد قطعة من الرغوة العازلة عالقة بين الركام، وعندما رأيتها لم أستطع أن أحدد ما إذا كان تمثالاً زخرفياً، ولكن عندما رأيت أسنانها وضلوعها أدركت أنه كان حقيقياً”.

وأضاف: “كان هناك ثقب في زاوية المبنى، لذلك لا أعرف ما إذا كان القط قد زحف إلى هناك ثم علق أو كان يتسلق عندما مات وعندها اضطررت لوضع المومياء في كيس وتظاهرت بأنها مزيفة لأن طفلي الصغير كان معي ولحسن الحظ كان ابني الآخر نائماً، فهو مهووس بالحيوانات، وأعتقد أنه كان سيتفاجأ جداً من ذلك”.

واشترى “آدم” الذي يعمل سباكا، المنزل، بعد عمله لسنوات.

وقد ناشدت الأسرة جيرانها بالعثور على أي مالكين محتملين، ولكن لم يحالفهم الحظ.

ولكي يحدث التحنيط، يجب أن يكون الجسم قد تعرض لظروف معينة، بما في ذلك مواد كيميائية معينة، وانخفاض الرطوبة أو عدم وجود الهواء الذي يمنع الأنسجة من التحلل.

وقد تسببت الصورة التي نشرت للحيوان على “فيسبوك” من قبل والد “أدم” “مالكولم”، بصدمة وانزعاج مستخدمي الإنترنت.

وقد علق المتصفحون بأن القط قد يكون قد مات ببطء أو بطريقة مؤلمة وأنه قد يكون حيواناً مفقوداً يخص شخصاً ما.