ما سر السفن الكورية التي تحمل جثثًا متعفنة قبالة شواطئ اليابان؟

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

سلطت صحيفة “ميرور” البريطانية الضوء، الأربعاء، على الغموض الذي ما يزال يكتنف تكرار حوادث إرساء السفن الكورية الشمالية المليئة بالجثث المتعفنة قبالة شواطئ اليابان في السنوات الأخيرة، والتي كان آخرها اكتشاف قارب صيد كوري شمالي مؤخراً قبالة الساحل الغربي باليابان.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام يابانية قولها إن “القوارب على متنها جثث شديدة التحلل، ومكتوب على هياكلها “جيش الشعب الكوري”، مزينة بعلم كوريا الشمالية الذي يظهر ممزقاً بسبب غرقها”.

ووفقاً للصحيفة اليابانية، يزعم فريق من المحللين أن تكون الجثث لرجال ونساء كوريين شماليين فروا من نظام كيم جونغ أون القمعي بحراً ليلاقوا مصيرهم المأساوي في البحر.

في حين رجح فريق آخر أن الجثث تعود لصيادين فقراء من كورياً الشمالية لم يتمكنوا من التعامل مع الضغط عليهم في بلادهم وهربوا في قواربهم، أو لمنشقين عن النظام.

وبحسب خبراء يابانيين فالقوارب الكورية الشمالية تستمر في السفر مئات الأميال عبر المحيط وصولاً لموانئ اليابان، وقد تكون دخلت في عواصف ما أدى لتدمير أجزاء منها وغرقها.

وأظهرت الفحوصات أن جميع الجثث ترتدي ثيابا مدنية ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد سبب تكرار حوادث غرق السفن الكورية الشمالية.