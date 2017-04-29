رغم اتفاقها المسبق معهم.. هكذا فاجأت مصرية 3 خليجيين أصروا على ممارسة الرذيلة معها جماعيًا

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

ألقت فتاة مصرية في العقد الثالث من العمر نفسها من الطابق الرابع بإحدى العمارات في منطقة التجمع الأول بالقاهرة هربًا من ممارسة “الجنس الجماعي” مع خليجيين رغم اتفاقها معهم قبل قدومها بمقابل مادي.

بدأت الواقعة رسميًا بسقوط الفتاة من الطابق الرابع الأمر الذي نتج عنه إصابتها بكسور وجروح خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج بعد أن تجمع الكثير من الأهالي حولها ليتم اكتشاف الأمر وإخطار رجال الأمن.

وبانتقال رجال الأمن لمقر الواقعة وإجراء التحريات وسماع أقوال الشبان تبين أن الفتاة اتفقت مع 3 شباب خليجيين على ممارسة الرذيلة مع الثلاثة بشكل فردي إلا أنه عند وصولها للشقة فوجئت بإصرارهم على ممارسة الرذيلة معها جماعيًا.

وفضلت الفتاة إلقاء نفسها من شرفة الشقة هربًا من إصرارهم على ممارسة الرذيلة معها في وقت ما أثار خوفها.

وتولت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة التحقيق في الواقعة حيث قررت سماع أقوال الفتاة بمجرد تماثلها للشفاء لمطابقة أقوالها بما جاء في محضر التحريات وسماع أقوال الشبان الخليجيين.