انزلاق طائرة مصرية عن مدرج مطار أبها في السعودية

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

نجا ركاب طائرة تابعة لشركة “نسما” المصرية الخاصة من أية أضرار بعد أن انزلقت الطائرة التي تقلهم مساء الجمعة عن مدرج مطار مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار لتطويق حادث الانزلاق الذي وقع خلال هبوط الطائرة وهي من نوع (إيرباص A320) على مدرج المطار، ويعتقد بأنه يعود للأحوال الجوية السائدة في المنطقة.

وكانت الطائرة قادمة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبها، وغالبية ركابها من المصريين، عندما انزلقت مسافة 7 أمتار عن المدرج قبل أن تتوقف.

وقالت إدارة مطار أبها في بيان لها، إنه “أثناء هبوط رحلة طيران نسما (رحلة رقم 154) الساعة الـ8:28 مساء اليوم الجمعة 28 إبريل 2017 بمطار أبها تجاوزت الطائرة نهاية المدرج؛ وعليه أُعلنت حالة الطوارئ بالمطار، وباشرت الجهات المعنية الحادث بأسرع وقت، ولم ينتج عنه أي إصابات للركاب أو طاقم الطائرة ولله الحمد”.

وأضافت أنه “تم مباشرة إجراءات سحب الطائرة، وأُعيدت لساحة وقوف الطائرات وتم إنزال الركاب، وأُعيد فتح المطار أمام الحركة الجوية المعتادة الساعة الـ9:30 مساء من اليوم ذاته”.

وأشارت إلى أن إغلاق المدرج أدى إلى تأخُّر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة، والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات، مؤكدة أن مكتب تحقيقات الطيران سيباشر إجراء التحقيق لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث كما هو متَّبع في مثل هذه الحالات.